Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео встретились в американской столице, сообщает «Интерфакс».
Перед началом переговоров Лавров оставил запись в Книге почётных гостей в Госдепартаменте. Ожидается, что помимо встречи с Помпео, глава МИД РФ будет принят президентом США Дональдом Трампом, после чего проведёт переговоры с американскими дипломатами.
После переговоров главы внешнеполитических ведомств пообщаются с журналистами.
Как ранее писал NEWS.ru, встреча главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа начнётся во вторник, 10 декабря, в 22:30 мск. Переговоры пройдут в Овальном кабинете.
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