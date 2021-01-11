Переговоры глав Армении, Азербайджана и России идут больше трёх часов

https://static.news.ru/photo/ea6ccc9e-541a-11eb-a884-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян уже больше трёх часов разговаривают в Москве.

Переговоры ещё не завершены и неизвестно, сколько они продлятся. Сейчас идёт закрытая часть обсуждения, темы которого не публиковались.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в столицу России утром 11 января. В последний раз они виделись в феврале 2020 года в Мюнхене. Политики обсуждают реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

Инициатором встречи стал глава России. На открытой части встречи он подчеркнул, что важно наметить последующие шаги по главным направлениям урегулирования, которые отражены в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года. В частности, вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем и охрану объектов культурного наследия.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у здания посольства Армении в Москве начался митинг. Собравшиеся протестуют против визита в российскую столицу главы армянского правительства Никола Пашиняна. Участники протестов ведут себя спокойно и не нарушают общественный порядок. Несмотря на то что возле дипмиссии дежурят усиленные полицейские наряды, задержаний не производилось.