https://static.news.ru/photo/8a3b3178-5978-11ea-8445-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы. Оба являются сопредседателями рабочей группы по изменению Основного закона.

Парламентарии решили дополнить статью 70, согласно которой «столицей Российской Федерации является город Москва». Клишас и Крашенинников предложили указать, что отдельные федеральные органы власти могут работать не из столицы.

Указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определённый федеральным конституционным законом, — сообщили РБК в пресс-службе Крашенинникова.

Как писал NEWS.ru, законопроект о поправках попадёт на второе чтение в Госдуму в первой половине марта, а 22 апреля пройдёт всероссийское голосование по изменению Конституции.