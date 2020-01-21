https://static.news.ru/photo/e976fb70-c938-11e9-8159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский назвал «техническими» кадровые решения в правительстве России.

Это технические фигуры и технические кадровые решения. По-видимому, бюджет будут более охотно тратить, чем накапливать. В любом случае, Белоусов скорее должен тратить, как предполагается, чем копить. Это правительство пока не имеет ни программы, ни курса, — отметил Павловский в беседе с NEWS.ru.

Также он добавил, что его не удивило решение о назначении Максима Решетникова на пост министра экономического развития. Политтехнолог полагает, что он чем-то известен в коридорах власти.

Как ранее писал NEWS.ru, главными задачами нового правительства России станут демография, рост доходов и повышение уровня жизни людей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на первом заседании нового кабмина.