https://static.news.ru/photo/ca455480-3c4d-11ea-967e-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполняющий обязанности министра спорта России Павел Колобков не войдёт в новое правительство премьера Михаила Мишустина. Об этом во вторник, 21 января, журналистам сообщил информированный источник, близкий к кабинету министров.

Также данную информацию подтвердили в Министерстве спорта.

Источник в ведомстве подчеркнул, что Колобков в курсе своей отставки, однако эта новость для него не стала поводом для пессимистических настроений.

Несмотря на это, он ходит в джинсах и шутит с сотрудниками, — цитирует РБК слова представителя Минспорта.

Отмечается, что в настоящее время известны два кандидата на пост главы министерства: нынешний президент Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергей Кущенко и руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Ранее NEWS.ru писал, что и.о. вице-премьера Виталий Мутко не войдёт в состав нового правительства. С мая 2018 года он курировал строительство и региональное развитие.

Об отсутствии чиновника, прославившегося фразой «лет ми спик фром май харт», в списках команды нового премьера Михаила Мишустина пишет РБК со ссылкой на трёх собеседников, близких к Белому дому.