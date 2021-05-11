Патрушев заявил о попытке повлиять на российские выборы извне

https://static.news.ru/photo/666cee02-b323-11eb-9f14-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внешнее воздействие на Россию, которое направлено на создание в обществе социальной напряжённости, в последнее время усилилось. Это обусловлено предстоящими выборами в Государственную думу и Всероссийской переписью населения, передаёт ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Свою позицию он озвучил на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

Учитывая возможные угрозы по дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, сейчас «важно не допустить нарушений законодательства, различного рода вмешательства» во внутренние дела России, подчеркнул Патрушев. Кроме этого он призвал «надёжно пресекать любые попытки нанесения ущерба нашим национальным интересам, правам и свободам граждан России».

Секретарь Совбеза также обратил внимание на усиление вербовочной деятельности террористических организаций. По его словам, со стороны этих организаций имеются попытки сформировать в России так называемые спящие ячейки, в том числе из числа приверженцев радикального ислама.