Патрушев заявил о попытке повлиять на российские выборы извне

Внешнее воздействие на Россию, которое направлено на создание в обществе социальной напряжённости, в последнее время усилилось. Это обусловлено предстоящими выборами в Государственную думу и Всероссийской переписью населения, передаёт ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.
Свою позицию он
Учитывая возможные угрозы по дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, сейчас «важно не допустить нарушений законодательства, различного рода вмешательства» во внутренние дела России, подчеркнул Патрушев. Кроме этого он призвал «надёжно пресекать любые попытки нанесения ущерба нашим национальным интересам, правам и свободам граждан России».
Секретарь Совбеза также обратил внимание на усиление вербовочной деятельности террористических организаций. По его словам, со стороны этих организаций имеются попытки сформировать в России так называемые спящие ячейки, в том числе из числа приверженцев радикального ислама.