Патрушев заявил о кибератаках на российские АЭС

В 2021 году количество кибератак на предприятия атомной энергетики в Центральной России увеличилось на 15%. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе, передаёт РИА Новости. По его словам, за три года в Центральном федеральном округе было зафиксировано 11,5 тысячи подобных опасных действий.
Среди объектов посягательств — информационные ресурсы органов власти и местного самоуправления, предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, включая атомную, а также учреждений образования и науки, — сказал Патрушев.
В Центральном федеральном округе находятся Калининская, Смоленская и Курская атомные электростанции.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал об отправлении в адрес США 45 официальных запросов с требованием расследовать кибератаки на российские ресурсы. По словам Лаврова, это составляет примерно половину от общего количества кибератак на ресурсы РФ. Он отметил, что американская сторона ответила только на девять запросов.