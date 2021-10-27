Патрушев заявил о кибератаках на российские АЭС

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Россия выступает за взаимное признание вакцин от коронавируса разными странами и предлагает разработать соответствующую процедуру. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе Восточноазиатского саммита. Текст его выступления опубликован на сайте Кремля.

Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, —...