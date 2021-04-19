Патрушев указал помощнику Байдена на недопустимость вмешательства в дела РФ

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев указал помощнику президента США Джейкобу Салливану на недопустимость вмешательства Белого дома во внутреннюю политику России и союзников. Он также обратил внимание на бездоказательность обвинений в адрес Кремля. Переговоры состоялись 19 апреля по инициативе Вашингтона.

Состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной повестки дня. Подчёркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу, — говорится в сообщении на официальном сайте Совета безопасности РФ.

Отмечается, что Москва подтвердила готовность к диалогу для нормализации отношений РФ и США, несмотря на действия Белого дома, ведущие к деградации сотрудничества.

Накануне Патрушев заявил, что РФ вынуждена принимать ответные меры в условиях роста активности США и НАТО в Чёрном море. Он задался вопросом, какие национальные интересы США преследуют в этом регионе, «если многие американцы понятия не имеют, где находится это море».

Ранее сообщалось, что власти Чехии призывают своих союзников, в том числе Великобританию, к солидарности и высылке дипломатов РФ, заявил первый вице-премьер и и. о. главы МИД республики Ян Гамачек. Он добавил, что Прага отказывается от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после появления информации о причастности спецслужб РФ к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице.