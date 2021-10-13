Патрушев: США пытаются разорвать связь России с Украиной и Грузией

Внимание США по-прежнему направлено на пространство СНГ, курс американских властей удерживается на попытках разрыва экономических и культурных связей России с Украиной и Грузией. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии XVII совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ, передаёт РИА Новости.

В фокусе основного внимания американцев остаётся пространство СНГ. Реализуется курс на стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией, — сказал Патрушев.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд охарактеризовала переговоры в российском МИД как конструктивные. Нуланд находится в Москве с 11 октября. Помимо встреч с дипломатами, у неё запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и с помощником президента России Юрием Ушаковым. Основной темой встреч она назвала стабильные и предсказуемые отношения Москвы и Вашингтона.

Визит Нуланд в Москву, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами. С 2019 года дипломат находилась в чёрном списке и не могла въезжать на территорию России.