Патрушев сравнил Украину с Афганистаном

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина повторит судьбу Афганистана из-за сотрудничества с США. Об этом он рассказал в беседе с журналистами «Известий».

Не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привёл к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни, — заявил Патрушев.

Политик заметил, что Украина «угоднически прислуживает» интересам США. При этом он добавил, что в статус союзника США Украину не спасёт от судьбы Кабула, который оказался на деле брошенным американцами.

Также Патрушев отметил, что США за 20 лет потратили в Афганистане более двух трлн долларов налогоплательщиков и создали там глобальную нарколабораторию.

Ранее боец американской ЧВК снял на телефон штаб Международных сил содействия безопасности НАТО в Кабуле после эвакуации персонала. На кадрах видно, что всю технику штаба разобрали, чтобы уничтожить все данные с жёстких дисков.