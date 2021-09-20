Патрушев сравнил США с Римской империей

США и их союзники ведут себя по отношению к другим странам как разрушающиеся империи. Сегодня им всё труднее диктовать им свою волю, но они не откажутся от этого. Такое сравнение сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Комментируя слова американского лидера Джо Байдена о завершении эпохи силовой перестройки государства, Патрушев отметил, что это было сказано от безысходности. Штатам и другим странам Запада с каждым годом всё сложнее влиять на мировую обстановку и поддерживать свою гегемонию. Количество их внутренних проблем неуклонно нарастает и уже приближается к критической массе.

Однако, по словам Патрушева, США и их союзники не откажутся от имперской стратегии. Напротив, они могут действовать более агрессивно и непредсказуемо, чтобы отвлечь свои общества от внутренних неурядиц.

Так действовали все разрушающиеся империи, начиная с древнего Рима и заканчивая Британией, — сказал секретарь Совбеза.

Он подчеркнул, что именно США являются главными зачинщиками беспорядка в мире. При этом от действий Вашингтона страдают не только отдельно взятые государства, но целые регионы, а также и сам Запад.

Ранее сообщалось, что Патрушев провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Они обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы сотрудничества между странами в сфере безопасности.