Патрушев: российских лидеров внесистемной оппозиции выбирают на Западе

https://static.news.ru/photo/e3581116-aad3-11ea-8461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Запад подбирает кандидатуры на роль лидеров протестного движения в России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По мнению Патрушева, российская несистемная оппозиция получает из-за рубежа финансовую поддержку на осуществление своей деятельности, также Запад берёт на себя координирующую роль, передают «Аргументы и факты».

Запад объединяет и поддерживает финансово несистемную оппозицию и прозападно ориентированные российские общественные объединения, осуществляет подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных «демократическим ценностям и идеалам свободы», — сказал секретарь Совбеза.

В частности, к числу координаторов оппозиции Патрушев причислил Госдеп США, Агентство США по международному развитию и Совет по международным отношениям, Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, «Открытое общество» (Фонд Сороса) и другие.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл оценил идею президента Дональда Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит «семёрки». По его мнению, президенту не следовало принимать такое решение в одиночку.