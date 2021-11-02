Патрушев провёл в Москве встречу с директором ЦРУ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом. Стороны обсудили отношения России и США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом. Стороны обсудили российско-американские отношения, — говорится в сообщении.

Ранее Патрушев заявил, что США и их союзники ведут себя по отношению к другим странам как разрушающиеся империи. Сегодня им всё труднее диктовать свою волю, но они не откажутся от этого, считает глава Совбеза РФ.

В сентябре появилась информация, что Патрушев должен был встретиться с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом в Индии. Предполагалось, что стороны собирались обсудить ситуацию в Афганистане. В Кремле не стали комментировать факт возможной встречи.