Украине была уготована участь колонии США, поэтому важно вернуть стране «подлинное народовластие», заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». По его словам, сейчас Россия на Украине «разгребает авгиевы конюшни, которые были созданы США и их европейскими приспешниками».

Сегодня так важно вернуть Украине подлинное народовластие, освободить жителей страны от угнетения бесчинствующих на украинской земле фанатиков, карателей, настоящих зверей в человеческом обличье, — сказал Патрушев.

Он также напомнил, что Европа восемь лет Патрушев не обращала внимания на войну, которую Киев вёл против мирных жителей ДНР и ЛНР, но проснулась, когда Россия решила «искоренить очаг неонацизма на славянской земле».

Патрушев ранее отметил, что США долгое время занимались подавлением независимых государств в угоду своим геополитическим интересам. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине — одно из следствий кровавой политики Америки. По его мнению, появление новых центров силы и мирового развития вызывает недовольство США, которые стремятся сохранить свою гегемонию любыми способами. Для достижения этой цели Вашингтон всегда развязывал войны в других регионах планеты. В результате сотни тысяч человек гибнут и миллионы становятся вынужденными переселенцами.