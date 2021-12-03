Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал Вашингтон убедить Киев прекратить обстрелы Донбасса. Он также призвал власти США признать необходимость учитывать мнение жителей региона. Он заметил, что необходимость работать по Минским соглашениям также подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Российская Федерация неоднократно заявляла о своей позиции, что альтернативы минским договорённостям не существует. Теперь безальтернативность минского процесса подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен, — сказал Патрушев.

Таким образом он прокомментировал встречу Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Секретарь Совбеза РФ выразил надежду, что США удастся повлиять на своих украинских коллег и убедить их следовать букве достигнутых соглашений. По его словам, так Штаты выполнят свои дипломатические обещания.

Полагаем, что на первом этапе было бы неплохо, чтобы Вашингтон убедил Киев признать важность учета мнения населения Донбасса и прекратить его обстрелы, — заключил Патрушев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») заявил, что Москва может помочь Донбассу, если Киев решит реализовать в регионе силовой сценарий. Он также не исключил, что Россия признает независимость самопровозглашённых ДНР и ЛНР.