За «трудные времена» ответят: Патрушев пригрозил помощнику Байдена

https://static.news.ru/photo/8547619c-8c7f-11eb-b43e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если США намерены устроить в отношениях с Россией «трудные времена», тогда они должны будут ответить за это. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Так он прокомментировал заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который предрёк непростые отношения между странами в будущем, сопряжённые «с серьёзными вызовами».

Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить, — цитирует Патрушева ТАСС.

Ранее в эфире телеканала MSNBC Салливан заявил, что Соединённым Штатам предстоят «трудные времена» в отношениях с Россией, так как существует ряд вопросов, по которым позиции государств глубоко различаются. По словам помощника Джо Байдена, США намерены отстаивать свои интересы и решительно отвечать на «ряд действий» геополитического оппонента.