Патрушев назвал заявления о российской угрозе Украине «полной нелепостью»

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» заявления США о том, что Россия угрожает Украине. По его словам, даже украинские официальные лица утверждают, что угрозы со стороны Москвы нет. Россия не хочет войны, а те, кто на Западе её навязывает, преследуют корыстные цели. Американцев не волнует, какие потери может понести каждая из сторон, сообщает ТАСС.

Не хотим мы войны. И она нам совершенно не нужна. И те, кто её навязывает, особенно с Запада, они преследует свои корыстные измышления, — сказал Патрушев.

По его словам, официальные лица в США заявляют, что угроза Украине со стороны РФ есть. Вашингтон готов предоставить Киеву оружие.

Нет никакой угрозы. Сами украинцы, в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет. Нет, американские официальные лица утверждают: угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие до последнего украинца. Их не волнует, какие будут потери с каждой из сторон или не будут, — добавил секретарь Совбеза.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе готовы к диалогу с Россией касательно ситуации вокруг Украины. Однако в случае нападения РФ на своего соседа против Москвы будут введены серьёзные санкции. В НАТО также готовы предоставить помощь Украине, чтобы поддержать её право на самозащиту, подчеркнул он.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявил во время телефонного разговора с главнокомандующим украинскими вооружёнными силами Валерием Залужным, что политика Вашингтона направлена на поддержку независимой Украины и её целей. Украину в военном ведомстве Соединённых Штатов назвали страной, играющей критическую роль в поддержании мира и стабильности в Европе.