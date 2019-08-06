Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нереальным вступление Китая в предлагаемое США новое соглашение вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Мы знаем заявление КНР, они не хотят участвовать в этом процессе, и поэтому рассчитывать, что мы совершим такой многосторонний договор — нереально, — цитирует РИА Новости Патрушева.
Как писал News.ru, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается пересматривать военную доктрину после выхода Соединённых Штатов из ДРСМД. Он считает, что этот документ носит фундаментальный и концептуально ориентированный на перспективу характер. Формулировки в нём предельно выверенные, и они не должны рихтоваться и меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств.