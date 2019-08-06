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Президент России Владимир Путин посетил семинар для юных хоккеистов в образовательном центре «Сириус» в Сочи, куда он прибыл для проведения рабочих встреч.

На мероприятии ему подарили хоккейную форму с логотипом «Красная машина» — программы по подготовке спортсменов, которая реализуется Федерацией хоккея РФ. Как ранее писал News.ru, российский лидер прибыл в Сочи, где...