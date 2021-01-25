Патрушев: Навальный нужен Западу для социальных потрясений в РФ

https://static.news.ru/photo/0f05a830-5fa8-11eb-9982-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад использует оппозиционера Алексея Навального для дестабилизации обстановки в России. Таким образом он прокомментировал призыв украинских властей к разрыву отношений с Москвой до тех пор, пока оппозиционер не будет освобождён.

Западу нужен этот «деятель» для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых «майданов». К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность, — сказал Патрушев в интервью «АиФ».

Он добавил, что заявления украинских политиков соответствуют линии поведения, выработанной за рубежом, но идут во вред интересам собственного народа.

Патрушев также отметил, что Навальный неоднократно и грубо нарушал законодательство РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах. Как гражданин страны он должен быть привлечён к ответственности по её законам.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению из-под ареста Навального, так как тот является политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. В ответ на это депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил украинским властям забрать Навального себе. При этом он отметил, что такие люди способны лишь разрушать.