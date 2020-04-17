Патрушев и О'Брайен обсудили борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/1c5e3bca-80d6-11ea-993a-fa163e074e61_660.jpg Николай Патрушев Фото: kremlin.ru

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном ситуацию с коронавирусом.

Приоритетное внимание Патрушев и О'Брайен уделили продолжению сотрудничества России и США в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

Политики в ходе телефонного разговора затронули также другие вопросы, входящие в компетенцию советов безопасности двух стран.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская система здравоохранения успешно борется с распространением коронавирусной инфекции в стране, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.