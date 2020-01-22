Тот факт, что два заместителя Михаила Мишустина по ФНС сразу «прыгнули» в вице-премьеры, свидетельствует как о немалом доверии к нему президента, так и о заинтересованности в нём Владимира Путина, как деятеле, способном наладить управление и обеспечить прорыв. Так что, премьер получил немалый аванс. При этом ему не удалось, как считается, придать тот же статус своему старому пиар-партнеру, а ныне главе комитета Госдумы по информполитике Леониду Левину. Именно старые клиентские связи стали тому преградой.

Итак, что же ещё примечательного в новом кабинете? Произошла замена состава сразу нескольких блоков — экономического, инфраструктурного, социального и гуманитарного. Без изменений остался промышленный. И это явно не случайно. Промышленный блок был в свое время выстроен на основе жёсткого компромисса ведущих финансово-промышленных групп. Все места там были строго зарезервированы. И, видимо, попытки что-то на ходу изменить могли бы серьёзно нарушить некогда выверенный баланс. Ведь именно в этой сфере циркулируют основные инвестиции, распределяются многомиллиардные государственные заказы, решается, кто контролирует главные финансовые потоки. И нарушать некогда выстроенное равновесие не решились. Поскольку оно должно в глобальном плане сохраняться в решающий момент трансформации власти, процесс которой уже, в принципе, запущен.

Другое дело — социальный и гуманитарный блоки. Там всё проще. В этих сферах можно было без особого напряжения, что называется, бросить кость общественному мнению и убрать наиболее одиозных деятелей, ассоциирующихся с неудачами и недовольством в сферах, которые весомо и зримо затрагивают повседневную жизнь рядового избирателя. Вот только пришли туда не авторитеты в своих областях, а деятели второго ряда, откровенные политические легковесы. Многие из них не были известны толком даже специалистам. Более того, та самая ситуация, когда и прежние начальники попрощались, но окончательно не ушли. Так что, каких-то неординарных и самостоятельных инициатив от новичков вряд ли стоит ждать. Самый яркий пример — Министерство культуры.

Правительство России/vk.com

Его бывший глава, Владимир Мединский, спокойно, несмотря на все окружавшие его скандалы, перебирается в Кремль, на пост советника президента по культуре. Его меняет Ольга Любимова — до последнего дня глава министерского департамента кинематографии. Она не только самый молодой министр нового кабинета, но также, как и её предшественник, известна своими тесными связями с РПЦ. А кроме того является, как утверждают, крёстной дочерью самого Никиты Михалкова, соседа по даче её отца, Бориса Любимова, ректора знаменитой «Щуки», вахтанговского театрального училища имени Бориса Щукина. Так что, вряд ли можно говорить о смене министерского «караула». Хотя внешне замена произошла, как и требовал голос общественности. Остается только надеяться, что в Ольге Борисовне ярко проявятся гены её прадеда — великого Василия Качалова.

Накануне мы уже отмечали усиление в правительстве условного блока имени Сергея Собянина. Пост вице-премьера получил отработавший восемь лет в столичном правительстве Марат Хуснуллин. Минэкономразвитие берёт под крыло Максим Решетников. Единственный губернатор, пополнивший новый кабинет министров. Но известен Решетников стал во многом благодаря пятилетке работы замом столичного мэра. К слову, Максим Решетников — фактически первый глава этого ведомства, имеющий опыт работы «на земле». Наука теперь под присмотром Виталия Фалькова, бывшего ректора Тюменского госуниверситета. А Министерством ЖКХ по-прежнему руководит старый соратник Собянина по Тюмени — Якушев. При всей условности такой квалификации ясно, что Сергей Семенович пользует большим кредитом доверия президента, его опыт признано целесообразным распространять по стране. В первую очередь, видимо, такие проекты, как реновация. К тому же Собянин берет по поручению Кремля под свою опеку целые регионы, щедро используя немалый столичный бюджет. В частности, функции новых вице пока публично не оглашены, но, судя по всему, Хуснуллин займется и проблемами Крыма. Недаром Собянин ездил туда вместе с Путиным.

Некоторое недоумение вызывает всё-таки столь резкая замена вице-премьеров, фигур, скорее, политических. Тем более, что за ними не так давно закрепили персональную ответственность за выполнение нацпроектов. Теперь спусти два года «пересдача» полномочий, на что уйдет драгоценное ныне время. Но, видимо, расчёт на новую энергетику пришедших в правительство.