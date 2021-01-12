Пашиняна и Алиева перед встречей с Путиным посетили врачи из России

Накануне встречи премьер-министра Никола Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Владимиром Путиным их посетили российские медики.
Врачи были отправлены в командировку перед трёхсторонней встречей в Москве. С какой именно целью к Пашиняну и Алиеву приезжали медики из России, не уточняется. Об этом
Как предположил корреспондент издания Андрей Колесников, российские специалисты, видимо, не доверились «мастерству армянских и азербайджанских коллег и результатам их анализов на выявление РНК коронавируса и антител» и решили сделать собственные анализы.
11 января в Москве прошли трёхсторонние переговоры при участии Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер после мероприятия отдельно пообщался с каждым из коллег.
Президент РФ выразил надежду, что по мере урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе Москва и Ереван «будут выходить на решения», которые пойдут на пользу армянскому народу и позитивно скажутся на армяно-российских отношениях.
По итогам трёхсторонней встречи участники переговоров приняли совместное заявление. В документе говорится, что рабочая группа трёх стран по развитию Нагорного Карабаха до 30 января 2021 года проведёт первое заседание. По результатам этого мероприятия будет сформирован перечень основных направлений работы. В приоритете будет восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения, писал NEWS.ru.