Пашинян третий раз созвонился с Путиным

https://static.news.ru/photo/422991de-04bf-11eb-ae29-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: armgovernment/facebook.com

Очередной телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны. Обсуждалась ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта.

С обеих сторон выражена серьёзная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин в разговоре сделал акцент на необходимости «немедленного прекращения боестолкновений». Он предложил Пашиняну возобновить «политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта» в русле совместного заявления президентов стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США), которое было принято 1 октября.

По данным пресс-службы, Путин и Пашинян условились о продолжении контактов «в различных форматах».

Пашинян даже опережает график кризис-звонков Лукашенко: президент Белоруссии позвонил Путину четыре раза за две недели, а премьер Армении за шесть дней — уже трижды.

Как писал NEWS.ru, 29 сентября пресс-служба Кремля указывала, что в телефонном разговоре с Пашиняном только Владимир Путин «выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями в Нагорном Карабахе». Тогда он акцентировал внимание на необходимости прекращения противоборствующими сторонами огня и принятии мер в целях деэскалации кризиса. Перед этим Пашинян позвонил Путину 27 сентября, сразу после того, как правительство республики приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, которые представляют государства — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 1 октября выступили с совместным заявлением. Они осудили насилие, которое имеет место на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По словам президентов, они скорбят о погибших и выражают соболезнования семьям убитых и раненых в результате военных действий. Главы государств выступили с призывом немедленно прекратить огонь между сторонами конфликта.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.