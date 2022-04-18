Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Россию с официальным визитом, передаёт агентство «Арменпресс». В ближайшие два дня он встретится с президентом Владимиром Путиным, главой кабмина Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Также запланирован визит премьер-министра в Нижний Новгород.

В повестке вопросы дальнейшего развития армяно-российских стратегических отношений, — говорится в сообщении агентства.

В аэропорту Пашиняна встретили замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко и директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев. Сообщается, что в составе делегации вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян, секретарь Совбеза Армен Григорян, а также министр образования, науки, спорта и культуры Ваграм Думанян.

В марте в Анталье прошли переговоры глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна. Стороны обсудили вопросы делимитации азербайджанско-армянской границы, а также договорились о проведении заседания региональной платформы «3+3», включающей в себя Армению, Азербайджан, Грузию, Иран, Россию и Турцию.