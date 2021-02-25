Пашинян поговорил с Путиным о ситуации в Армении

https://static.news.ru/photo/df244236-7783-11eb-b3e6-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. Он рассказал о ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Была обсуждена ситуация в Армении, — поделился он.

По его словам, Путин призвал все стороны конфликта к сдержанности. Также президент РФ «высказался в пользу» сохранения спокойствия и порядка на территории Армении, а также урегулирования возникшей ситуации в законодательных рамках, передаёт ТАСС.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера.

Как писал NEWS.ru, Пашинян заявил, что вопрос о его отставке должен решаться только народом Армении. Он также заверил, что попытка переворота в стране не увенчается успехом, а военных призвал заниматься своим непосредственным делом — защитой республики.