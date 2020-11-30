Пашинян отменил назначенный на декабрь визит в Москву

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Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Согласно документу, госслужащие, которые в течение полугода после вступления в должность не подтвердят отсутствие у них иностранного гражданства, будут уволены. Чиновники также должны будут информировать о прекращении гражданства России и...