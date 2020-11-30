Пашинян отменил назначенный на декабрь визит в Москву

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, назначенный на 4 декабря, отменён, сообщили в правительстве республики.
Поскольку принято решение о проведении заседания Евразийского межправсовета 4 декабря и саммита глав стран ОДКБ в режиме видеоконференции, премьер-министр Армении не поедет в Москву, — сообщили в кабмине.
Также отменена командировка в российскую столицу главы Службы протокола аппарата главы правительства,
Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин позвонил своему армянскому коллеге Николу Пашиняну. Политики обсудили вопрос двусторонних отношений.
Собеседники говорили о вопросах союзнических отношений. Российский премьер сообщил Пашиняну, что обратился к Евразийской экономической комиссии с предложением в связи с распространением коронавируса провести запланированное на 4 декабря заседание Евразийского межправительственного совета в дистанционном режиме, писал NEWS.ru.