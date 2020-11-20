Пашинян: Армения чувствовала поддержку РФ во время конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/29e969a8-2bcc-11eb-9432-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: armgovernment//facebook.com

Армения чувствовала поддержку России во время конфликта в Нагорном Карабахе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра РФ, вашу личную поддержку, и я хочу поблагодарить вас за это, — сказал он.

По его словам, Армения надеется на углубление двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Конечно, до войны времена были тоже не простыми, но сейчас пришли более сложные времена, и мы надеемся, что в это время мы сумеем углубить наше сотрудничество, — подчеркнул Пашинян.

При этом он отметил , что армянская сторона рассчитывает на развитие сотрудничество не только безопасности — военно-техническом сотрудничестве.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Армении Ереван.

Ожидается, что представители России встретятся с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. В состав делегации, помимо Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, вошли вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сообщалось, что российская делегация посетит не только Ереван, но и Баку. Детали пока неизвестны, но, вероятно, стороны будут обсуждать поддержание договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе и текущую ситуацию в регионе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.