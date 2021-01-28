ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России

https://static.news.ru/photo/3f1ff890-6151-11eb-ad4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrian Grycuk /wikipedia.org

Парламентская ассамблея Совета Европы 28 января большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия российской делегации.

За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24.

Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия членов российской делегации, — говорится в тексте резолюции.

Ранее вице-спикер Госдумы и заместитель председателя ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что российская делегация никогда не согласится на ограничение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы, а если такое решение будет принято, то покинет ПАСЕ.

До этого некоторые представители Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили по существенным основаниям полномочия делегации России на открытии зимней сессии 25 января. С такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, представитель президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева.

Российскую делегацию в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015-м ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос.

А 26 июня 2019 года ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран, писал NEWS.ru.