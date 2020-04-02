Партия Роста предлагает разово выдать россиянам сумму в размере двух МРОТ

https://static.news.ru/photo/24a42b24-74e6-11ea-a00a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vsevolod Knyazev/flickr.com

Член петербургского отделения Партии Роста Сергей Шнуров заявил, что правительство обязано разово перечислить всем взрослым россиянам сумму в размере двух МРОТ.

Мы настаиваем, чтобы спасти экономику, нужна гораздо большая щедрость бюджета, которая на самом деле у нас есть. Грядёт катастрофа. Если ничего не сделать, если не раздать людям деньги для поддержания спроса, — отметил музыкант на онлайн пресс-конференции.

Его поддержал зампред партии Виктор Звагельский. Политик предложил несколько способов, с помощью которых удастся избежать кризиса. Во-первых, разрешить семьям получать денежными средствами до 50% от материнского капитала. Во-вторых, разрешить отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособий в размере не менее одного МРОТ, чтобы избежать увольнений. В-третьих, предоставить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, по оплате ЖКХ до 1 января 2021 года.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров призвал правительство предоставить налоговые послабления бизнесу, пострадавшему от карантина, а также ввести другие льготы. По словам министра, едва начавшийся карантин уже запустил сокращения персонала частных компаний — без работы рискуют остаться не менее 20% занятых в сфере услуг. По его мнению, в стране нужно ввести «арендную амнистию» для закрывшихся предприятий, ограничить банковскую ставку 8% для кредитов бизнесу, отменить сезонные ограничения на грузоперевозки и ввести другие меры поддержки торговли.

NEWS.ru писал, что Минпромторг предрёк «финансовый крах» российского бизнеса и затяжной кризис, если государство немедленно не среагирует на проблему.