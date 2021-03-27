«Даже не обсуждалось»: «Родина» отрицает выдвижение Рогозина в Госдуму

https://static.news.ru/photo/97d3d012-8ff3-11eb-8c8f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не пойдёт на выборы в Государственную думу от партии «Родина», рассказал её председатель Алексей Журавлёв.

По его словам, эта тема не поднималась и переговоров с Рогозиным не велось.

Это даже не обсуждалось, могу прямо сказать. Это информация, не соответствующая действительности, это 100%. Ничего подобного (переговоров с Рогозиным. — NEWS.ru.) не было, — сказал он журналистам РИА Новости.

Накануне сообщение о выдвижении Рогозина в ГД в качестве одного из лидеров «Родины» появилось в Telegram-каналах.

Ранее в Telegram появилось сообщение, что Рогозин покинет занимаемую должность. В сообщении говорится, что на его место рассматривается «один из заместителей министра обороны РФ». Однако пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко также опроверг эту информацию.

NEWS.ru писал, что после выборов в Государственную думу, которые назначены на осень, российское правительство и его глава Михаил Мишустин могут уйти в отставку. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска. Он отметил, что основную роль в этом процессе сыграет ЦБ РФ, повысивший ставку и совершивший таким образом атаку на доходы россиян и прибыль компаний.