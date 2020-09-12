Партия Прилепина проходит в Рязанскую областную думу

https://static.news.ru/photo/284ef60e-f60b-11ea-8db6-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Партия писателя Захара Прилепина «За правду» по списку кандидатов проходит в Рязанскую областную думу. После обработки 25,17% протоколов она преодолевает пятипроцентный барьер, набирая 7,77%.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ. Лидирует на выборах в регионе партия «Единая Россия». У неё пока 44,68% голосов. Также на мандаты в облдуму могут рассчитывать представители других партий, набирающих более 5% голосов: ЛДПР — 12,93%, КПРФ — 9,37%, «Справедливая Россия» — 6,35%, «Новые люди» — 5,58% и Партия пенсионеров — 5,40%.

Законодательство разрешает партиям, чьи кандидаты прошли по спискам в законодательные органы власти хотя бы одного субъекта РФ, принимать участие в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что единый день голосования в России завершился без неожиданностей. ЦИК РФ заявила о том, что состоявшиеся выборы были открытыми, конкурентными и прошли без серьёзных нарушений. По предварительной информации и данным экзитполов, на губернаторских выборах в основном лидируют врио глав регионов, а фракция «Единая Россия» занимает первое место на всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания.