Партия Прилепина получила право участвовать в выборах

https://static.news.ru/photo/4c8627b2-99d7-11ea-9fa9-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: zapravdu.org

Партия «За правду», возглавляемая писателем Захаром Прилепиным, внесена Минюстом в список политических организаций, которые имеют право участвовать в выборах.

В связи с этим руководство партии запланировало в 2020 году участие в выборах в заксобрания 11 регионов. Кроме того, партия будет поддерживать своих сторонников на всех муниципальных выборах, которые пройдут в единый день голосования.

Основная цель организации — создать фракции в региональных заксобраниях. Это позволит партии принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году без прохождения процедуры сбора подписей, сообщается на её сайте.

Как ранее писал NEWS.ru, партия «За правду» была зарегистрирована Минюстом в конце марта. Своей основной задачей она ставит противодействие возникновению в стране разного рода майданов и защиту традиционных ценностей многонационального народа России.