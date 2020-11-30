Партия Прилепина объединяется с патриотическим движением Старикова

https://static.news.ru/photo/ac4b07da-3315-11eb-aa41-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: zapravduorg/facebook.com

Партия «За правду», возглавляемая писателем Захаром Прилепиным, объединяется с движением «Патриоты Великого Отечества», которым руководит Николай Стариков.

Соответствующие документы пока не подписаны, но стороны подтвердили намерение о слиянии. Политические силы объединяются для участия в выборах в Госдуму, которые должны состояться осенью 2021 года.

В своей предвыборной кампании объединение намерено сделать акцент на тематике патриотизма вообще и памяти о Великой Отечественной войне в частности. Кроме того, разрабатывается экономическая программа. По словам Старикова, она может стать приятным сюрпризом даже для противников объединения.

Прилепин, в свою очередь, отметил, что новая структура отличается от других парламентских движений наличием «бойцовской хватки», сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле хотят инициировать присоединение к «Справедливой России» малых партий, в том числе и партии Прилепина. Источники в администрации президента РФ отмечают, что переговоры проходят трудно, поскольку малые партии выставляют свои условия, в числе которых и прохождение в Госдуму определённого числа кандидатов.

Замглавы думской фракции СР Валерий Гартунг назвал эту информацию слухами, распускаемыми политтехнологами. Он отметил, что партия не заинтересована в том, чтобы «протаскивать» кого-то в Госдуму.