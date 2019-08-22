Бывшая кандидатка в президенты России, легко примеряющая к себе различные жизненные роли, Ксения Собчак не упустила информационного повода высказаться насчёт московских несанкционированных манифестаций. Не всё же отвечать исключительно на досужие вопросы о разводах и свадьбах. Так вот, по словам светской львицы, играющей в политику, все эти выступления на московских улицах — лишь «революционная пена из Балашихи». Причём географическая привязка особенно показательна, поскольку в данном оценочном контексте носит мировоззренческий характер. Ну, это, как в городе Париже: бунтуют рабочие пригороды, а истинные интеллектуалы, полагающие себя избранными, пьют на террасах кофе неторопливо и выносят свои оценки ситуации, полагая, что пена-то схлынет, а они были и останутся. Соль земли.

Ну, всё это мало что значащая лирика, если бы не одно специфическое обстоятельство: во-первых, в потоках той самой «балашихинской» пены был, как мы знаем, Дмитрий Гудков-младший. Формальный лидер той самой Партии перемен, к которой вроде бы принадлежит и сама Собчак. И не просто был. Но являлся одним из инициаторов всех выступлений и одновременно активно изображал жертву происков режима, лишившего его регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму. Иными словами, нагнетал ту самую пену.

Строго говоря, никакой такой Партии перемен в юридической природе не существует. А есть всё та же «Гражданская инициатива», карманное творение банкира Андрея Нечаева, которую никак не удаётся перелицевать в Партию перемен.

Дмитрий Гудков Сергей Булкин/News.ru

Но так или иначе, все ждали, что официальный политический руководитель Собчак, Гудков, раз уж они состоят в одной партии, даст боевой подруге и её высказыванию принципиальную партийную оценку. Или же, отсидев административный арест и набравшись тюремного опыта и житейской мудрости, полностью её взгляд на «либеральный движ» разделит. Но вот проходят дни, а лидер партии, которая вроде бы ещё не разделилась сама в себе, молчит как партизан на допросе.

Удивительная вещь: молодой политик, который обычно за словом ни в свой, ни в папин карман не лезет, вдруг словно воды в рот набрал. Притом что он известен как записной оратор, смело разоблачающий происки коварного кремлёвского режима. А тут пауза, которая просто выглядит уже неприлично.

Собственно, несколько месяцев назад появилась информация, что Собчак вроде бы отказалась впредь партию финансировать. Тогда, помнится, Гудков не отмолчался и намекнул, что они с подругой просто разделили «лицевые счета». И каждый, мол, финансирует свою часть аппарата. Выглядело всё непонятно, но, может, в партии возникли разные идеологические платформы.

И вот новое испытание для единства. Правда, пока партийной принципиальностью и не пахнет. Эпизод стараются как бы замести под ковёр. И нет бы вспомнить исторического вождя, который любил повторять: чтобы нам объединиться, надо решительно размежеваться. А то ведь и последние сторонники, не посчитавшие себя пеной, просто разбегутся.