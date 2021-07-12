«Партийные дела»: Песков об идее Турчака уволить Дворковича из «Сколково»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что бывший вице-премьер Аркадий Дворкович должен сам принять решение, оставаться ли на посту директора фонда «Сколково» или нет, после его слов о действиях российских военных на Украине, сообщает «Интерфакс». Ранее политик осудил в интервью западным СМИ спецоперацию РФ в этой стране.

Что касается работы Дворковича в «Сколково», то это другая субстанция, там уже всё будет зависеть от личного решения самого Дворковича​, — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что Кремль не может вмешиваться в «партийные дела» «Единой России», потребовавшей с позором уволить Дворковича из «Сколково» за национал-предательство.

Вместе с тем спикер Кремля не стал комментировать перспективы Дворковича на посту президента ФИДЕ.

ФИДЕ — международная организация, и наша позиция расходится коренным образом с позицией ФИДЕ, — констатировал он.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия выступает «за немедленное увольнение с позором» Дворковича с поста председателя фонда «Сколково» из-за его осуждения в западных СМИ спецоперации РФ на Украине.

По словам Турчака, поведение Дворковича — это не что иное, как то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых говорил президент России Владимир Путин. Секретарь генсовета ЕР выразил сожаление, что пока одни граждане России с оружием в руках сражаются за народ России, другие, «по сути, заняли сторону врага и действуют в его интересах».