В преддверии политического сезона-2021, когда состоятся выборы в Государственную думу РФ (если они пройдут в срок, а не ранее — о чем в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию периодически возникают разговоры), в России оживилось партийное строительство. Вслед за созданием партии Захара Прилепина «За правду» (ещё не зарегистрированной Минюстом) об основании партии «Новые люди» заявила предпринимательница Ирэна Лукиянова. Ещё раньше стало известно о вступлении в Партию Роста музыканта Сергея Шнурова и о планах одного из руководителей компании World of Tanks Вячеслава Макарова создать Партию прямой демократии.

Таким образом, движение началось. Но вся суть заключается в ответе на вопрос — для чего создаются эти политические силы? У каждой партии имеются две основные цели — приход к власти и реализация её программы. Рассмотрим с этой точки зрения нынешний процесс. Попытаемся ответить на первый вопрос — есть ли у партий-новичков (если их, конечно, зарегистрируют) шансы на попадание в парламент?

Рука Кремля?

В современной России любое партстроительство возможно только и исключительно с разрешения мегарегулятора, то есть Кремля. Таковы условия игры. Соответственно, правильнее вопрос будет поставить так: намерена ли администрация президента (АП) пропускать в парламент данные партии? И если да, то чем её может не устраивать нынешняя думская комбинация? Напомним, что в текущем составе парламента у «партии власти» самое крупное представительство за всё время правления Владимира Путина. «Единая Россия» обладает конституционным большинством — у неё более 75% процентов голосов. Остальные три партии мало того что имеют в совокупности менее четверти мест в Думе, так ещё и являются безусловными лоялистами. Стоит ли менять такой состав на нечто иное?

Разумеется, никто не может гарантировать, что в 2021 году удастся повторить результат 2016-го. Но в то же время мало кто сомневается в способности кремлёвской администрации обеспечить себе нужный результат, под которым мы понимаем большинство «Единой России», желательно конституционное (то есть две трети состава). Все три партии «оппозиции» — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — проверенные игроки, и от них сложно ожидать неприятных для АП сюрпризов. Таким образом, замена их на нечто более новое изначально представляется задачей совершенно ненужной.

Единственная проблема у всех трёх политических объединений — это лидерство. Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский руководят партиями почти 30 лет, Сергей Миронов — около 15. В 2021 году им будет, соответственно, 77, 75 и 68 лет. Смогут ли они провести полноценные избирательные кампании — остаётся под вопросом (заметим попутно, что столь длительное бессрочное лидерство — отражение того факта, что в современной России партии являются личными проектами их вождей), равно как — не накопилась ли у избирателей психологическая усталость от них?

Но проблема лидерства вполне может быть решена в рамках существующих партий, для этого не обязательно менять их на некие иные. Поэтому, уже исходя из самых элементарных прагматических соображений, можно сказать, что вряд ли в интересах Кремля создавать проблемы действующим игрокам. Единственное, что может вызывать его обеспокоенность, так это ситуация со «Справедливой Россией», явно находящейся сегодня в идеологическом и организационном кризисе. И потому борьба — если будет принято соответствующее решение — может пойти только за её наследие и место в Госдуме.

Но и попадание в парламент не является «приходом к власти». Как было отмечено выше, Кремль проводит выборы не для того, чтобы создавать себе проблемы, и в благоприятном для него исходе никто не сомневается. Поэтому если какая-то партия и попадёт, то её будет ожидать участь той же «Справедливой России» — ни на что не влияющее, чисто формальное пребывание в парламенте.

Имитация многопартийности

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Куда интереснее посмотреть, а с чем идут в политику новые партии? В современной России — множество проблем, начиная с ничтожных темпов экономического роста, провальной жилищной политики или проблемного образования. Но есть ли у свежих политических сил ясные продуманные программы действий по этим вопросам или хотя бы предложения, которые они хотели бы донести до исполнительной власти? Вот сообщение от «Новых людей»: «Наша цель — сделать Россию развитой страной с высоким уровнем и качеством жизни, хорошей инфраструктурой и новыми технологиями». Но это — ни о чём, общие банальные слова, а главное, не подкреплённые убедительными детальными расчётами. Или взять последнее интервью Прилепина «КП» — из него следует , что у писателя нет никаких реалистичных предложений.

В современной России — стране неустоявшейся, переживающей уже третий десяток лет кризис в экономике, не пришедшей до сих пор в себя после обвала 1991 года, трудно ожидать консолидации значимых групп населения вокруг партийных проектов. Никто не верит в то, что те же Прилепин, Лукиянова или Шнуров — серьёзные и ответственные лидеры, желающие блага согражданам и способные изменить текущую политику. Все воспринимают это как маскарад и сугубо личные проекты данных деятелей с неясными целями. Поэтому, наверное, никто не ждёт от них альтернативы нынешнему социально-экономическому курсу, да и неизвестно — имеется ли на неё осознанный запрос?

Вспомним победу «оппозиции» на губернаторских выборах 2018 года в трёх регионах России — ослабило ли это хоть на йоту позиции Кремля? Недавно был отправлен в отставку губернатор Иркутской области Сергей Левченко — победитель от КПРФ 2015 года. Это не вызвало ни малейшего шума, ни малейших протестов. А ведь о его триумфе тогда много говорилось, немало возлагалось надежд. Поэтому нынешняя партстроительная «движуха» может рассматриваться сугубо как пиаровское мероприятие, некий информационный фон, призванный имитировать многопартийность, что необходимо АП, исходя из её внутри- и внешнеполитических расчётов.