Партии «Зелёная альтернатива» разрешили участвовать в выборах

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Минюст России включил «Зелёную альтернативу» в список политических партий, имеющих право участвовать в выборах.

Партия была зарегистрирована в начале апреля. Её возглавляет Руслан Хвостов. Приоритетными для партии задачами являются охрана природы и продвижение экологических ценностей на всех уровнях власти, передаёт ТАСС.

Некоторое время назад сообщалось, что партия намерена выдвинуть в депутаты художника Васю Ложкина. Однако тот опроверг эти слухи. Он уточнил, что пока ещё не решил, станет ли членом «Зелёной альтернативы».

Ранее NEWS.ru писал, что право участвовать в выборах получила партия писателя Захара Прилепина «За правду». Организация планирует создать фракции в заксобраниях регионов, а затем участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.