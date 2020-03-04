Сегодня, 5 марта, президент России Владимир Путин проведёт встречу с лидерами четырёх думских фракций. Очевидно, что в первую очередь речь пойдёт о поддержке поправок в Конституцию, а также о подготовке к голосованию, которое состоится 22 апреля. Глава государства обратит внимание и единороссов, и парламентской оппозиции на повышение явки с помощью партийных ресурсов, уверены опрошенные NEWS.ru эксперты.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов полагает, что в ходе беседы лидера страны с парламентариями обязательно будут подняты две темы. Первая, и самая главная, — поправки в Конституцию, от которых, по словам эксперта, не уйти.

И тут президент, скорее всего, может обратить внимание руководителей фракций на тот факт, что для страны само значение Конституции огромное, и попросить их использовать партийные ресурсы для донесения этого факта до населения и тем самым помочь в реализации задач по явке. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

В свою очередь генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов уверен, что разговор с лидерами фракций будет носить конструктивный и во многом протокольный характер.

Базовая поддержка поправок в Конституцию практически гарантирована, — уверен политолог.

Второй темой обсуждения, по словам Фетисова, станет социально-экономическая жизнь общества. Эксперт считает, что именно здесь представители фракций смогут озвучить свои предложения, рассказать об идеях законопроектов.

Депутаты будут предлагать их президенту, спрашивать его мнение, обсуждать эти предложения, — считает эксперт.

Что касается темы досрочных выборов, которая, по мнению ряда СМИ, может быть поднята на предстоящей встрече, собеседники NEWS.ru называют её маловероятной.

Определённая логика в этом есть (в вопросе переноса выборов в Госдуму на 2020 год. — NEWS.ru), как и в том, чтобы не переносить. И сейчас многое будет зависеть от того, как покажет себя новое правительство. Но пока это настолько обширная тема для развития дальнейшего сценария, что говорить об этом сложно, — заявил Фетисов.

Второй пакет поправок в Конституцию РФ президент России внёс в Госдуму в минувший понедельник, 2 марта. В него вошли наиболее резонансные и, по мнению членов профильной рабочей группы, актуальные темы. Так, в документе отмечается, что брак — это «союз мужчины и женщины». Здесь же указана и историческая преемственность российского государства, то есть упоминание памяти предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога». Также в поправках русский язык назван «как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», а кроме того, в них не допускаются призывы к отчуждению российских территорий и умаление подвига народа в защите Отечества.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Конституции может быть закреплено соответствие минимального размера оплаты труда величине прожиточного минимума.

Государство, согласно предлагаемым поправкам, вправе вводить ограничения для кандидатов на госпосты (главы регионов и федеральных ведомств не должны быть моложе 30 лет, размещать деньги в других странах и иметь вид на жительство за рубежом). Кроме того, отдельные федеральные ведомства, согласно предложениям, могут размещаться и работать не в Москве. Что же касается будущего президента, то он обязан прожить в России не менее 25 лет (сейчас — 10), и ему запрещено будет даже в пошлом иметь гражданство другой страны.

В то же время и второй пакет поправок не коснулся преамбулы, на которую уже было нацелились представители общественности и некоторые политики.