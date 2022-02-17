Парламент Казахстана одобрил договор о военном сотрудничестве с Россией

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили законопроект о ратификации договора о военном сотрудничестве между республикой и Россией, передаёт РИА Новости. Новый договор должен стать заменой аналогичного договора 1994 года.

Как пояснил замминистра обороны Казахстана Дарын Туяков, положения прежнего документа «устарели с учётом реалий современности, а также уже реализованы». Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства. Он позволяет развивать военное сотрудничество по таким направлениям, как оперативная боевая подготовка, миротворческая деятельность, военное образование и наука, деятельность войск и их всестороннее обеспечение и так далее.

Ранее состоялись переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, во время которых президенты обcудили январские протесты, которые прошли в Казахстане. Российский лидер также выразил уверенность, что взаимодействие двух стран будет и далее расширяться, поскольку для этого есть объективные условия.

Во время переговоров также шла речь об укреплении военно-техничеcкого сотрудничества между cтранами. Президент подчеркнул, что Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других cиловых ведомств.