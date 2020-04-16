Итак, президент Владимир Путин поручил перенести подготовку к параду Победы 9 Мая. Ранее с таким призывом к властям обратилось ветеранское сообщество. Собственно, в действие введён сценарий, известный ещё с советских времён, когда многие спорные решения принимались как бы по просьбе трудящихся, женщин или старых большевиков.

Отныне у Кремля в моральном плане, что называется, развязаны руки. Если проведение парада будет-таки перенесено на День России, 12 июня, или на 3 сентября, чтобы увязать торжества с годовщиной окончания Второй мировой войны, то всегда можно сослаться не просто на волю народа, источника всякой власти, но непосредственно на ветеранов, ради которых всё как бы и задумывалось. А тут какое чествование фронтовиков, если и в мае людям старше 65 лет выход на свежий воздух будет заказан. А что уж говорить о риске для тех, кому за 90.

Стоит сказать, что вопрос о возможном переносе даты проведения парада в последние недели поднимался регулярно. Такую вероятность публично допускал даже трижды осторожный Дмитрий Песков. Но до сегодняшнего дня все подобные допущения лежали исключительно в сфере теории. Конкретное решение откладывалось. Между тем на полигоне в Алабино репетиции парада продолжались вопреки всем карантинным предосторожностям. Подключилась даже военная и военно-транспортная авиация с её дорогостоящим временем полётов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, атмосфера грядущих традиционно масштабных праздников сама по себе претерпела изменения. С одной стороны, было ясно, что расчёт на прибытие на майские торжества в Москву мировых лидеров, на что ещё в прошлом году делали серьёзнейшую ставку, уже не оправдался. У всех сильных мира сего полный рот забот из-за пандемии, перекроившей само понятие глобализации. А британский премьер Борис Джонсон, жертва коронавируса, и сам угодил в госпиталь. Собственно, после договорённости о встрече лидеров великих держав для обсуждения актуальной международной повестки «парадный саммит» отошёл на второй план.

К тому же на каком-то этапе отмена парада или его перенос могли быть сочтены лишним доказательством больших эпидемиологических проблем. Однако теперь алармистские прогнозы и так достигли наивысшего градуса. Отмена войскового смотра на Красной площади тревоги в обществе не усилила бы. И так каждый день с телеаудиторией официальные лица делятся своими самыми серьёзными опасениями по поводу всё ещё приближающегося пика эпидемии, после чего массовое инфицирование выйдет только на «плато» — ровный уровень распространения коронавируса без скачков. Так что нервозность и так достигла своего пика.

А потому обращение ветеранов, похоже, окончательно развязало ситуацию парадной подвешенности. Раз уж лучшая и патриотическая часть общества настаивает на переносе празднований, то вряд ли стоит идти наперекор таким господствующим гуманистическим настроениям. А парад можно отложить до ноября и объединить его с традиционными мероприятиями в память о параде 7 ноября 1941 года. Выбор «запасных» дат у нас широк.