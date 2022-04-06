Памяти Владимира Жириновского

В Москве ушёл из жизни Владимир Жириновский. «Я повторяю свою Родину, — говорил политик, — весь мир не любит Россию, и меня никто не любит». Однако Жириновский вошёл в историю как человек, любимый и уважаемый миллионами. Врождённая харизма и приобретённые знания позволили ему ворваться на политический олимп ещё в конце 80-х. И дальше, на протяжении трёх десятков лет, он оставался одним из самых видных государственных деятелей. На первых выборах в Госдуму ЛДПР одержала оглушительную победу, заняв первое место по партийным спискам. Жириновский шесть раз баллотировался в президенты. Эмоциональный политик был блестящим оратором, имел глубокие знания по истории и прекрасно разбирался в международных отношениях. За ним закрепилась слава пророка. Жириновский предрёк самые заметные вехи в политической истории России ещё задолго до событий. Большинство россиян полюбили его за чувство юмора и смелость суждений. Мы собрали самые яркие высказывания Владимира Жириновского. В память о политической легенде.