https://static.news.ru/photo/e19c92da-bd07-11e9-8453-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что дату проведения выборов в Московскую городскую думу перенести невозможно.

По её словам, такая возможность не предусмотрена действующим законодательством, передаёт « Интерфакс ».

Что касается переноса сроков выборов — в нашем законе такая возможность не предусмотрена, — подчеркнула она.

Единственным возможным основанием для изменения даты голосования может быть нарушение при назначении этой даты, отметила чиновник. В настоящее время подобных фактов выявлено не было.

После завышения избирательного процесса можно отменить его итоги.

В период, предшествующий дню голосования, для рассмотрения вопроса об отмене выборов должны быть установлены какие-то невероятно серьезные нарушения, — добавила Памфилова.

Она рассказала, что в ЦИК внимательно наблюдают и анализируют ход кампании.

Как писал News.ru, муниципальный депутат Илья Яшин, который отбывает административный арест за нарушение правил проведения публичных мероприятий, предложил главе Центризбиркома Элле Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму. Таким образом, по его словам, он подсказал ей выход из политического кризиса в столице.