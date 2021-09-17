ЦИК: явка на выборах в Госдуму превысила 45%

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Явка на выборах в Государственную думу на 18:00 воскресенья превысила 45 процентов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

На 18:00 — 45,15%, — отметила она.

Она добавила, что явка на выборах в Госдуму не имеет принципиального значения. Главное — это добровольность.

Явка для нас не имеет принципиального значения. Самое главное, чтобы люди добровольно приходили голосовать на избирательные участки, электронно, на дому, — сказала Памфилова.

Ранее в Центризбирком поступили 137 обращений из 45 субъектов России с жалобами на возможное принуждение к голосованию. Они переданы для рассмотрения в правоохранительные органы.

Тем временем в Хабаровском крае закрылись избирательные участки и начался подсчёт голосов. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв лидирует на выборах губернатора. Он набрал 57,99% голосов после обработки 33,33% протоколов. Дегтярёв является председателем Хабаровского регионального отделения ЛДПР.