Памфилова заявила, что ей «глубоко плевать» на возможные санкции США

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что ей «глубоко наплевать» на возможные санкции США в отношении неё. Так она прокомментировала внесение себя американским конгрессом в список кандидатур для введения ограничений против российских чиновников, пишет РИА Новости.

С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать, — сказала Памфилова.

20 января американский конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс предложил проект нового пакета санкций против России с названием «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он предлагает ограничительные меры против ряда российских представителей власти, силовых структур, бизнесменов, представителей СМИ и ряда экономических проектов, в том числе «Северного потока — 2».

В частности, проект предполагает введение ограничений в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, министра здравоохранения Михаила Мурашко, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.