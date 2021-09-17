Памфилова возмутилась поведением депутата Бондаренко на участке

Глава ЦИК Элла Памфилова была возмущена поведением кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко. 17 сентября он устроил скандал на избирательном участке в Саратове и накричал на сотрудницу УИК, в результате чего ей пришлось вызвать скорую, сообщает ТАСС.

Памфилова выразила своё отношение к случившемуся.

Председатель комиссии слегла. Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке всё было нормально, — сказала Памфилова.

Она добавила, что не хочет комментировать произошедшее, потому что и так все всё видят. Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова обратила внимание на важность тренингов на стрессоустойчивость для сотрудников избирательной системы, чья задача — обеспечить легитимность выборов, несмотря на чужое поведение.

Видео скандала с депутатом от КПРФ появилось в соцсетях.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что в Центризбирком поступили 137 обращений из 45 субъектов России с жалобами на возможное принуждение к голосованию. Они переданы для рассмотрения в правоохранительные органы.