Памфилова: вопрос переноса губернаторских выборов в ЦИК не обсуждали

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в комиссии не обсуждался вопрос возможного переноса сроков губернаторских выборов в России, которые запланированы на 11 сентября 2022 года. Таким образом она прокомментировала информацию СМИ о возможной отмене или переносе выборов в регионах, пишет ТАСС.

В Центральной избирательной комиссии подобные темы не обсуждались, — сказала Памфилова.

Ранее стало известно, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказаться от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года в ряде регионов из числа тех, где планируется голосование. С просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов, сообщили источники в администрации президента РФ.

На 11 сентября 2022 года в России назначен единый день голосования, в ходе которого планируется провести выборы 15 губернаторов, избрать депутатов 11 городских и шести региональных парламентов, а также муниципальных депутатов в Москве. Подготовку к кампании все политические силы начали в конце 2021 года, но с началом военной операции на Украине многие проекты «поставили на паузу»: контракты с сотрудниками не разрываются, но и активной работы не ведётся. Готовиться к голосованию тем не менее продолжает «Единая Россия». В администрации президента сообщили, что выборы отменять не планируется, однако не исключён их перенос.