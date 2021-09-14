Памфилова сообщила о «карантине» для некоторых бюллетеней на выборах

Бюллетени пациентов с коронавирусом, проголосовавших на выборах в Госдуму, будут оставаться в «красной зоне» в сейф-пакетах на протяжении 14 дней. Таким образом будут соблюдены и тайна голосования, и эпидемиологическая безопасность. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По её словам, голосование в «красных зонах» будет проходить в течение одного дня. Члены участковых избирательных комиссий будут использовать при этом все необходимые средства индивидуальной защиты. Наблюдателей будут запускать лишь в самом крайнем случае, если кто-либо «очень уж будет настаивать».

Все бюллетени, использованные членами УИК при голосовании в «красной зоне», упаковываются в сейф-пакеты и остаются в «красной зоне» в течение 14 дней. После обеззараживания передаются в ТИК на хранение, — подчеркнула Памфилова.

По её словам, данные протокола УИК по техническим каналам связи сразу после голосования будут переданы в ЦИК.

При этом Памфилова призналась, что она не является сторонницей проведения голосования в «красных зонах», однако в ЦИК поступают заявки пациентов и их представителей, поэтому голосование будет устроено там, где на него есть запрос.

Голосование на думских и иных выборах пройдёт в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что видеокамеры установлены почти на 96% избирательных участков. Таким образом, в России создана «тотальная» система видеонаблюдения, считает она.