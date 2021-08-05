Памфилова сообщила о кампании по дискредитации российских выборов

Кампания по дискредитации выборов в России началась задолго до наступающего сентября. Не видеть и не ощущать происходящее может только политически слепой или лукавый. Об этом в интервью РИА Новости заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, в настоящее время обострились внешние неблагоприятные факторы, когда ряд стран Запада назначили Россию своим врагом, от которого исходит непосредственная и основная угроза.

Нас продолжают душить санкциями, НАТО всё ближе подступает к нашим границам, и практически во всём «плохом», что происходит в мире, обвиняют Россию, — сказала глава ЦИК.

По мнению Памфиловой, «основная вина» России заключается в том, что страна отстаивает своё право на независимую политику, основанную на соблюдении национальных интересов.

Конфликт всё более выходит на уровень мировоззренческого противостояния, и во всех этих битвах выборы становятся одной из основных мишеней. Кампания по их дискредитации началась задолго до грядущего сентября, и только политически слепой или лукавый этого не видит и не ощущает, — отметила она.

Единый день голосования в России в 2021 году пройдёт с 17 по 19 сентября. Гражданам страны предстоит выбрать депутатов Государственной думы.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что больше половины россиян хотят проголосовать на выборах в Госдуму.