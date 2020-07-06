Памфилова считает, что число политических партий в РФ будет сокращаться

https://static.news.ru/photo/cab001fc-c025-11ea-9d15-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Андрей Никеричев /Агентство «Москва»

Количество партий в России будет сокращаться в связи с естественным политическим отбором, считает глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Уверена, что их число и дальше будет сокращаться в результате естественного политического отбора. Главное, чтобы это действительно был естественный, а не искусственный «отбор», — сказала Памфилова в интервью РИА Новости.

Глава ЦИК также отметила, что в настоящее время видно, что многие «партии-однодневки» или «партии-торговки своим юрлицом» отмирают.

В единый день голосования 13 сентября текущего года в России состоятся выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов, а также выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах.

Явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию составила 67,97%. По официальной информации, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-формате.

Ранее Памфилова напомнила, что за правонарушения, аналогичные вбросу бюллетеней на столичном участке в Раменках, может последовать уголовное наказание вплоть до лишения свободы, писал NEWS.ru.