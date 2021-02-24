Памфилова рассказала о сокращении числа политических партий вдвое

https://static.news.ru/photo/da4f53aa-76ab-11eb-bf3e-96000091f725_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrussia/vk.com

За последние два года в России количество политических партий сократилось почти вдвое. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По последним данным Минюста РФ, которые поступили в ЦИК, сейчас в стране действуют 36 политических партий. Но ещё примерно года два назад их было за семьдесят. То есть произошёл такой естественный отбор, в результате мы с вами видим 36 партий, — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

По словам главы ЦИК, из этих 36 партий две вскоре будут ликвидированы — соответствующие решения уже приняты Верховным судом. Это партии «Возрождение аграрной России» и «ОПЛОТ России».

Памфилова отметила, что практически все из существующих партий в той или иной степени участвуют в политической жизни страны. Но при таком многообразии избирателю порой сложно ориентироваться.

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